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Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.

Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.

Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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