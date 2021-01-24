Derbent yıldızlarını buldu

Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu’nda EBA’ya aktif katılım sağlayan, başarılı, dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrenciler ödüllendirildi. Proje kapsamında 3 öğrenciye bisiklet, 23 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

2020/2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin EBA 'ya aktif katılımını, canlı dersleri aksatmamaları ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulanan Derbent Yıldızlarını Arıyor projesi düzenlendi. Proje kapsamında en yüksek puanı alan öğrenciler ödüllendirildi. Proje kapsamında 23 öğrenciye değişik hediyeler verildi. 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Fevzi Özdemir'de katıldı.

İDEAL ÖĞRENCİ VURGUSU

Bu uygulama ile kişilikli, başarılı, dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri seçmeyi, ödüllendirmeyi ve onurlandırmayı, öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmeyi, öğrencilerin başarılı, ahlaklı, terbiyeli ve saygılı olmanın teşvik edici davranışlar olduğunun önemini kavratmak hedeflendi.

BİRÇOK KATEGORİDE PUANLAMA YAPILDI

Puanlama sistemi ise şöyle yapıldı; canlı derslere ve DYK kurslarına katılım yüzde 40. EBA’daki etkinliklere katılım ve kazanılan armalar yüzde 10. Kitap Okuma ; öğrencinin bir ayda 400 sayfa kitap okuması ve okuduğu kitapla ilgili kitap eleştirisi veya okuduğu kitabı anlatan 2 dakikalık video çekme yüzde 15. Kur’an’ı Kerim okuma ve namaz kılma yüzde 10. Öğretmen görüşü yüzde 25.

Emrah Özcan/İLKSAYFA