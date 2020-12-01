  • BIST 1.304
  • Altın 453,693
  • Dolar 7,8495
  • Euro 9,4010
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamı için oluşturulan "korumalı iş yerleri"ne yılın ilk 6 aylık döneminde her bir engelli çalışana aylık 805 TL, ikinci 6 aylık dönem ise aylık 851,95 TL ödedi.
Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamı için oluşturulan korumalı işyerlerine 6 ayda 222 milyon 491 bin lira destek sağladı.

Bakanlık, "korumalı işyerleri" modeli ile iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin devlet desteğiyle istihdam edilmelerine olanak tanıyor.

Bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişiler çalışabiliyor.

Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 8 engellinin istihdam edilmesi gerekiyor. Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor.

Her engelli çalışan için aylık 851 lira destek
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre yılın ilk altı aylık döneminde korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 805 lira destek sağlayan Bakanlık, toplam 222 milyon 491 bin lira ödenek aktarımında bulundu.

Bakanlığın ikinci 6 aylık dönem için engelli çalışan başına sağladığı destek ise aylık 851,95 liraya yükseltildi.

Bir yıllık destek miktarı 500 milyon lirayı aştı
Bakanlığın korumalı işyerleri için 2019'da aktardığı toplam kaynak ise 577 milyon 19 bin lira oldu.

2019'un ilk 6 ayında her bir engelli için aylık 720,33 lira, ikinci 6 aylık döneminde ise 763,69 lira ödeme yapıldı.

"Engelli İş Koçluğu" uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak
Öte yandan Bakanlık tarafından engelli bireylerin işe uyum süreçlerinin takip edilmesi, iş hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi amacıyla da Engelli İş Koçluğu uygulaması sürdürülüyor.

Halihazırda 51 ildeki 72 birimde yürütülen Engelli İş Koçluğu, 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal gazda fiyatlar değişmedi01 Aralık 2020 Salı 10:30
  • Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı01 Aralık 2020 Salı 09:14
  • Apple'a 10 milyon avro ceza30 Kasım 2020 Pazartesi 16:07
  • İş dünyası büyüme rakamlarından memnun30 Kasım 2020 Pazartesi 16:06
  • ASKON Genel Başkanı Aydın: Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi30 Kasım 2020 Pazartesi 16:06
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı30 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak30 Kasım 2020 Pazartesi 13:10
  • Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz30 Kasım 2020 Pazartesi 13:00
  • 'Otomotiv şehri' Sakarya'da 5,4 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek30 Kasım 2020 Pazartesi 12:57
  • Bakan Varank'tan önemli açıklama30 Kasım 2020 Pazartesi 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti