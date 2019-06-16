Diplomalar “Serhat Öğretmen”den

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okullarını tamamlayan üniversite ve lise öğrencilerinin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Öğretmen olan Başkan Oğuz, çiçeği burnunda mezunlara diplomalarını takdim etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gazi Üniveristesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’nin mezuniyet törenlerine katıldı.

Müdürü olduğu lisede

Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene Başkan Oğuz’un yanı sıra, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ile ilçe protokolü ve veliler katıldı. Törende okuldan mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomaları verildi. Mezunlara diplomalarını Başkan Oğuz ve davetliler takdim etti. Diplomalarının verilmesinin ardından, çiçeği burnunda mezunlar keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyetlerini kutladı. Törenin ardından mezunlar Başkan Oğuz’la bol bol öz çekim yaptı. Başkan Oğuz daha sonra ise ilçedeki Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Öğretmen olan ve bir dönem bu lisenin de müdürlüğünü yapan Başkan oğuz, burada da çiçeği burnunda mezunlara diplomalarını takdim etti. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan yılsonu sergisini gezdi.

Eğitim ve öğrenci kenti

Başkan Oğuz, eğitim süreleri boyunca gösterdikleri gayret ve azim dolayısıyla çiçeği burnunda mezunları tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Oğuz, “İki yıl boyunca ilçemizde faaliyet gösteren Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan tüm kardeşlerimize mezuniyetleri hayırlı olsun. Eğitim süreleri boyunca onlarla karşılıklı olarak birbirimize çok şeyler kattık. Bir eğitim şehri olan Kahramankazan'da kendileri ile güzel zamanlar geçirdik. Aynı şekilde bir dönem müdürlüğünü de yaptığım Fen Lisesi’ndeki törene katılkmat benim için ayrıca bir anlam taşıyor. Kahramankazan Belediyesi olarak ilçemizde eğitimin tüm aşamalarına büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemizi önümüzdekri dönemde bir eğitim ve öğrenci kenti yapmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

