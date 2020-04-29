Diyaneti eleştirenlere Nuri Ünal’dan cevap: “Sözde insan hakları savunucuları” “Sapkın düşünce, rahatsız ruh yapısı”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara-Hacı Bayram Camisi’nde Cuma namazında okuduğu hutbe sonrası karşılaşılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal , Diyanet İşleri Başkanlığı ’nın Kur’an ve Sünnete uygun şekilde açıklamalarda bulunduğunu belirterek, hutbeye tepki gösteren sözde insan hakları savunucularını kınadıklarını belirtti. Ünal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Böyle sapkın düşünceyi savunan, bu rahatsız ruh yapısındaki kişilerin, ne yüce Türk Milletimizin, ne büyük Türk Devletimizin ve ne de son Din İslam’ın değerleriyle bağları olamaz”

Her kurum mücadele ediyor

Ülkemizde Kovid-19 salgınının yayılmaması için alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren camilerde cemaatle namaz ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verildiğini hatırlatan Ünal şunları söyledi; “Gözle görülmeyen bir virüs, bütün insanlığı adeta esir etmiştir. İnsanların bütün düzenleri, anlayışları ve hayata bakışları değişikliğe uğramıştır. Virüsün sebepleri ve kurtulma yolları ile ilgili, sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımız üzerine düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindedirler. Her kurum, bu zor zamanda kendi açısından gerekli mücadeleyi yapmaktadır.”

Diyanet en önemli ve güzide kurumlarının başındadır

“Diyanet İşleri Başkanlığımız da, ilk günden itibaren gerekli tedbirleri alarak, devletimizin bütünlüğü içerisinde, milletimizin yarınlara daha huzurlu gidebilmesi için, kendi görev alanı içerisinde çalışmalarını başlatmıştır. Hizmetlerine, bütün çalışanları ve özellikle de din görevlileriyle devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın; İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak asli görevidir. Ülkemizin en önemli ve güzide kurumlarının başında gelir. Milletimizin ve ülkemizin kıymetli kazanımlarındandır. Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmiştir. Kur`an ve Sünnete dayalı olarak İslam Dininin emir ve yasaklarını milletimize anlatmakta ve öğretmektedir.”

Saldırılar yeni değil

Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı elbette Kur’an ve Sünnete uygun konuşacaktır diyen Başkan Ünal ; “ Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş ’ın 24 Nisan 2020 Cuma günü Hacı Bayram Camiinde okuduğu hutbe içeriğinden rahatsız olanlar olduğunu üzülerek görmekteyiz. Özellikle sosyal medya hesaplarından, bazı art niyetli veya ülkemiz aleyhine hevesleri olanların saldırıya geçtiklerine şahitlik ediyoruz. Bu saldırılar elbette yeni değildir, çeşitli bahanelerle zaman zaman yapılmaktadır.

Erbaş okuduğu hutbede ne demiştir de bu saldırılar meydana gelmiştir, bazılarını hatırlayalım:

“ Sarhoşluk verici maddeler ve uyuşturucu ile mücadele edelim.

İslam, Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor.

Allah indinde Din İslam’dır.

İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve insana fayda vardır.

İslam temizliği imanın yarısı saymaktadır.

Her türlü kötülükle birlikte mücadele edelim.

Dünyanın bozulan dengesini düzeltmek İslam ile mümkündür.”

Bütün bunlar Yüce Dinimiz İslam’ın emirleri ve yasaklarıdır. Diyanet İşleri Başkanı bunları söylemeyecek te ne söyleyecekti? ” dedi.

Sözde insan hakları savunucuları

Özellikle insan fıtratına uymayan, lûtilik ve eşcinsellik ile ilgili açıklamaları birilerini rahatsız etmiş olacak ki, sayın Başkan’a bununla ilgili dava açacakları yönünde haberler çıktığını hatırlatan Ünal şöyle devam etti; “Sözde insan hakları savunucusu! olduklarını iddia eden bazıları, insanın yaratılışına aykırı olan, bu ahlak dışı ilişkinin yaygınlaşması sebebiyle geçmişte helak edilen kavim olduğunu unutmuş olacaklar. Sayın Başkan, bu konuları elbette anlatacaktır. İnsanların yaşadıklarından ve yaptıklarından ders almalarını hatırlatacaktır. Bunlar da suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bulunsunlar, bulunmazlarsa şaşırırdık.

Sapkın düşünce, rahatsız ruh yapısı

Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır; “De ki: Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.” (İsra-84)

Böyle sapkın düşünceyi savunan, bu rahatsız ruh yapısındaki kişilerin, ne yüce Türk Milletimizin, ne büyük Türk Devletimizin ve ne de son Din İslam’ın değerleriyle bağları olamaz. Bu hastalıklı yapılardan bugüne kadar da milletimizin lehine bir şey görülmemiştir.

Diyanet doğruları söylemeye devam edecektir

Diyanet İşleri Başkanlığı dün olduğu gibi, bugün de yarın da Kur’an ve Sünnete uygun şekilde, milletimize doğruları söylemeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 Cuma günü Hacıbayram Camiinde okuduğu hutbe de bunun bir göstergesidir.

Bizi öldürmeye gelen bizde dirilmeli

Bunun içindir ki; bizler de aynı şekilde “Ey Müslümanlar, hep birlikte Müslümanlığımızı yeniden gözden geçirelim. İbadetlerimiz bizi kötülüklerden alıkoysun. Sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın iyiliğini amaçlayan İslam’ı öyle diri, öyle canlı ve sahih yaşayalım ki, bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Zira İslam’ı doğru anlamaktan, doğru yaşamaktan ve doğru anlatmaktan başka çare yok. Çünkü İnneddine indellahi’l İslam. Allah indinde Din İslam’dır” diyoruz.

Kınıyoruz

Bu itibarla; zina, lûtilik ve eşcinsellik gibi yaratılışa, insanlığa, ailenin oluşumuna, milletimizin geleceğine ve bütün insanlığa hakaret olan bu sapkınlıkları savunanları kınıyoruz. Ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alanların karşısında olduğumuzu ve hutbede söylediği doğrular yüzünden Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA