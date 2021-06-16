  • BIST 1.431
  • Altın 503,730
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,3502
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Doğal reçeller kreş ve huzur evinde tüketilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı hizmet veren huzurevinde ve kreşlerde tüketilmek üzere ilçedeki gül bahçesinden hasat edilen güllerden reçel yapıldığını belirtti.
Doğal reçeller kreş ve huzur evinde tüketilecek

Altınok, “Keçiören bir güller şehridir. Yağ ve reçel yapmak için gül üretimi yaptığımız bahçemizden hasat edilen güllerle reçel yapmaya başladık. Reçellerimizi kreşlerimizde ve huzur evimizde çocuklarımız ve yaşlılarımız için kullanacağız.” dedi.

DOĞAL GIDA ÜRETİM EKİBİ İŞ BAŞINDA

Başkan Turgut Altınok tarafından verilen talimatla hasadı yapılan güllerden doğal reçel üretimi yapmak için harekete geçen “Keçiören Belediyesi Doğal Gıda Üretim Ekibi” ilçedeki gül bahçesinden toplanan ürünleri gıdaya dönüştürdü. Bu kapsamda üretilen reçeller Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde minikler ve huzurevinde bulunan yaşlılar tarafından tüketilecek.

1-(2)-029.jpeg

ÜRÜNLER BAHÇEDEN

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ovacık Mahallesi’nde bulunan 20 dönümlük lavanta bahçesine aynı zamanda Isparta gülü ve kekik dikimi yapıldığını, bunlardan da önümüzdeki günlerde bitkisel yağ üretimi yapmaya başlayacaklarını söyledi.  Altınok, elde edilecek ürünlerin e-ticaret platformu Keçikoop üzerinden vatandaşa sunulacağını da kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’in Şirindere’de atıkla mücadelesi tamamlandı17 Haziran 2021 Perşembe 02:26
  • Başkanı Demirbaş’tan Jandarma ziyareti17 Haziran 2021 Perşembe 01:45
  • 20 parkta spor17 Haziran 2021 Perşembe 01:00
  • Keçiören’de düğünler için ücretsiz salon16 Haziran 2021 Çarşamba 04:17
  • Altındağ'da gençlere ödül16 Haziran 2021 Çarşamba 03:13
  • Çocuk Kütüphanesine miniklerden yoğun ilgi16 Haziran 2021 Çarşamba 03:11
  • Kahramankazan’da temizlik seferberliği normalleşmede de sürüyor16 Haziran 2021 Çarşamba 02:09
  • Can dostlar için Büyükşehir ve gönüllüler el ele16 Haziran 2021 Çarşamba 01:06
  • BELMEK’lere yoğun ilgi16 Haziran 2021 Çarşamba 01:00
  • Yenimahalle’de hijyenik düğün16 Haziran 2021 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti