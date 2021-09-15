Dolandırıcılar Sahada Değil Sanalda! 

Teknolojiyle birlikte sanal dolandırıcılığın sayısı da yöntemi de artmaya devam ediyor.

Sanal dolandırıcılar, başta "oltalama" adı verilen yöntem olmak üzere günde binlerce kişinin dişinden tırnağından arttırdığı paraları saniyeler içerisinde çalıyor.

Yıllardır bu tarz dolandırıcılık haberlerini milletçe duyup işitiyoruz.

Sanal dolandırıcılara alınan önlemler fayda etmiyor ki farklı farklı yollarla hesaplardaki paralar boşaltılıyor ya da bir kurban belirlenip onun üzerinden yani koyun postu giymiş çakal gibi insanlar kandırılmaya çalışılıyor.

Genelde sosyal medya üzerinden bu dolandırıcılık işleri yürütülüyor.

Hesabınız önce hiç tanımadığınız bir kişi tarafından ele geçiriliyor. Hesabı kontrolüne alan kişi sonrasında şifrelerinizi değiştiriyor. Ardından, arkadaş olduğunuz kişilere sizin ağzınızdan kolay yoldan para kazanma vaadinde bulunuyor.

Bu "oltaya" düşerseniz vay halinize!

Bu gibi çok farklı dolandırıcılık yöntemi mevcut.

Dolandırıcılar artık sahada değil sanalda geziniyor. Galiba sanal alemde dolandırıcılık işi onlara daha kolay geliyor!

Geçtiğimiz hafta sonu Elif Acar adındaki bir yakınım beni arayarak, "abi sosyal medya hesabımı çaldılar, hesaptaki arkadaşlarıma borsadan kolay yoldan para kazanma vaadinde bulunuyorlar, aman size mesaj atarsa sakın kanmayın" uyarısında bulundu ve ekleyerek, "hesabımı geri alabilmek için bir tanıdığın var mı?" diye sordu.

Birkaç arkadaşımla konuştum ve hesabın geri alınmasının zor olduğunu söylediler.

Yakınıma, bunu illettim ve olası bir soruna karşı polis merkezine giderek şikayette bulunmalarını istedim. Eşiyle birlikte Pursaklar'daki bir karakola gidip şikayet başvurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi: "Gittik şikayet ettik ancak polis memuru bey pek ilgisizdi. 'Çalınsın ne olacak bi hesap değil mi sanki?' demeye getirdi. Biz de bu yolla dolandırıcılık yapmaya çalıştığını belirttik. Karşılaştığımız bu tavır bizi biraz üzdü. Ayrıca 155'i aramıştım onlar Siber Suçlarla Mücade birimini numaranı verdi, orayı çok kez aradım ama açan olmadı" dedi.

Hesaplarını çalan kişilerin Mersin üzerinden giriş yaptığını ve cep telefonu numaralarına dahi ulaştıklarını söyledi.

Bu bilgilere rağmen hesap hala aktif ve o kişiler dolandırmak için kurban arıyorlar!

Malumunuz son yıllarda sanal ortamda dolandırıcılık faaliyetleri arttı.

Bu sorunla karşılaşan pek çok kişi ne yapacağını, ilk nereye başvuracağını, nasıl davranacağını bilmiyor.

Bu konuda kamuoyunu bilgilendirici bir şeylerin yapılması, bu sorunla karşılaşıldığı zaman nasıl hareket edilmesiyle ilgili çalışmaların daha görünür hale getirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum.

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com