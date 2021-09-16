Tedbirler İçin Geç Kalıyoruz

Eylül ayının ilk 15 gününü tamamladığımız şu günlerde hâla bir yasak ve tedbir uygulanmıyor oluşu "neyi bekliyoruz" sorusunu sorduruyor.

Okulların açılmasıyla beraber "pozitif vaka belirlenen sınıf ve okul sayısı" arttı. Üniversite öğrencileri kayıt ve yurt işlemlerini tamamlıyor.

Askeri birliklere yeni dönem celp için milyonlarca asker gidiyor. Bunun gibi daha pek çok sayabileceğimiz durum yaşanırken, en ufak bir yasak uygulanması söz konusu dahi olmuyor.

Ne yapılıp, edilip; Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu toplantıları yapılmalı ve kararlar alınmalı.

Sosyal medyadan paylaşılan; maske, mesafe ve temizlik paylaşımları günde 200'den fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine dur diyemiyor.

Yasak ise yasak, tedbir ise tedbir mutlaka ama mutlaka kararlar alınmalı. İçerisinde bulunduğumuz şu günlerde koca bir uçak dolusu insanımız her gün hayatını kaybediyor.

Tedbirler ve yasakların hızlı bir şekilde alınması gerekiyor.

Ekonomi dengesi ve sosyal hayat dengede tutulabilecek şekilde yasaklar uygulanmalı.

Yakın çevrede görüştüğüm pek çok insanın da düşüncesi bu yönde ve pek çok öğrenci "yine kapanma uygulanacak" diye şehir dışında yer alan üniversitelerine gitmeye çekiniyor.

Zaten yasaklar uygulanacak, uygulanmayacak değil. Çünkü gidilen yolun sonu "aynı kararı" gösteriyor. Ama biz geç kaldığımızın farkına varmalıyız.

İçerisinde bulunduğumuz süreç aşı olan veya olmayan kavgasının yapılacağı günler değil, yasakların ve tedbirlerin uygulanıp ülkenin sağlığının korunacağı günler olmalı.

