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Dolar 8.65 üzerinde

Dolar kuru çarşamba günü yapılacak Fed ve ertesi günü faizin açıklanacağı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi 8.65 üzerindeki seyrini sürdürüyor
Dolar 8.65 üzerinde

Dolar kuru çarşamba günü yapılacak Fed ve ertesi günü faizin açıklanacağı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi 8.65 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Fed'in tahvil alım programını başlatacağı ve miktarıyla ilgili spekülasyonlar gelişen ülke paraları üzerinde baskı yaratırken, dolar endeksi 93 puanın üzerine, Türkiye'nin CDS'i yeniden 400 puan üzerine çıktı.

TCMB'nin son dönemdeki rezerv artışına yönelik adımları ve enflasyonda çekirdek göstergelerin izleneceğini öne çıkarması faiz indirimine yönelik beklentilerin fiyatlanmasına yol açarken dolar kuru 8.65 - 8.70 aralığında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Evergrande'nin yüksek borçluluğu nedeniyle oluşan riskler, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve büyüme endişeleri satış baskısı yaratırken içeride bugünkü Hazine ihaleleri izlenecek.

Hazine bugün 2 tahvil ihalesinin yanı sıra kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Hazine, 9 ay vadeli bonoyu yeniden satarken, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili ilk kez satışa sunacak. Hazine'nin doğrudan satışa çıkaracağı kira sertifikası 5 yıl vadeli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları da piyasaların yakın takibinde.

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