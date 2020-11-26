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Dolar ve Euro'da son durum

Dolar yeni güne 7.95, Euro 9.49 liradan başladı
Dolar ve Euro'da son durum

Hafta başında yaşanan sert yükselişin ardından dün kurlarda nispeten daha sakin bir gün oldu. Dolar/TL gün boyunca 7.92-7.97 aralığında hareket etti ve günü 7.93'ten kapattı.

Dolar yeni güne 7.95, Euro 9.49 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasları etkileyecek önemde bir veri açıklanmayacak. Gözler ise rekor düzeye çıkan koronavirüs vakalarına çevrilmiş durumda. Vakaların artmaya devam etmesi durumunda ekonomik yaşamı etkileyecek yeni tedbirlerin alınması gündeme gelebilir.

AVRUPA'DA VAKALAR YÜKSELİŞTE

Avrupa'da da dün yeniden yeni vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başladı. ABD'de de artış yaşanmasıyla bu durum piyasalarda tedirginlik yaratmaya başladı. Koronavirüs aşısı konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da şu anki yayılımı önlemek için daha sert önlemler gündeme gelebilir.

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