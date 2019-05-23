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Dolar/TL kuru yükselişte

Dolarda günün ilk rakamları belli oldu, serbest piyasada dolar/TL kuru güne 6,13 lira seviyelerinde başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,09 liraydı.
Dolar/TL kuru yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1320 liradan, avro 6,8520 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1300 liradan alınan dolar, 6,1320 liradan satılıyor. 6,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8110 lira olmuştu. 

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ

ABD Doları6,14606,1470

Avro6,86906,8700

Sterlin7,74807,7870

ANKARA  

ABD Doları6,10006,1600

Avro6,79506,8650

Sterlin7,63607,8080

Kaynak: Haber Kaynağı
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