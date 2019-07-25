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Douglas Beşiktaş ile imzaladı

Beşiktaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Douglas Beşiktaş ile imzaladı

TRT Spor'un haberine göre bir dönem adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Douglas, Beşiktaş'a transfer oldu.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Douglas, sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacağı öğrenildi.

 

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