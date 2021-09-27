1980'den itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya koyulmuştur. Dünya Turizm Günü'nün amacı, uluslararası toplumlar için turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Turizm'in sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekmektir.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasının avantajını turizmle yaşamaktadır. Türkiye turizm açısından oldukça gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Turizm bir ülkenin gelişmesinde oldukça önemli paya sahip. Ülkeyi yüksek çıtalara dahi çıkarmaktadır. Turizm yerli ve yabancı turistlerin ülkeye yaptığı ekonomik, sosyal ve politik katkıları yadsınamaz oranda büyük paya sahip. Yabancı turistlerin ülkeye bıraktığı döviz ülke açısından olumlu katkılar bırakır. Buda ülkenin kalkınmasında ileri adım atmalarını sağlar. Türkiye bulunduğu coğrafi konumunun katkısıyla turizm açısından gelişmiştir. Yerli turistlerin uğrak yerleri olmakta başı çekmekle kalmayıp binlerce yabancı turiste de ev sahipliği yapmaktadır.

Deniz turizmi, kültür, sağlık, tarih turizmi derken her demden turizmi bünyesinde barındırmaktadır. Deniz turizminde Ege ve Akdeniz bölgesi başı çekmekte. Deniz turizmi açısından en çok tercih edilen mekanlar bu bölgelerde diyebiliriz. Yabancı ülkelerden bu bölgeye gelmeyen yok denecek kadar az. Bu da bizim ülkemiz için tercih edilmesinin olumlu sonuçlarını kat be kat yaşamış olmamızı sağlar. Marmara bölgesi denince eşi benzeri bulunmayan İstanbul'umuz gelir. Tarih turizmi açısından içinde tarihten pek çok izlenimleri barındırmakta. Mimari yapıları, boğazı ve eşsiz tarihiyle herkesi kendine hayran bırakmakta üstüne yok. Karadeniz bölgesi yeşilliğin timsali, yaylacılığın bir numara bölgesi ve tarihi kalıntılarıyla hayranlık uyandıran bölgeler arasında.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tarihi ile yedi bölgenin başında gelir. Şehirlerindeki mimarisi, yemek kültürü, insanlığı ve tabiatıyla insanı kendine çekmekte. Dini turizm açısından da örnek gösterilen bölgemiz arasındadır. Maneviyat açısından önemini bugüne kadar korumuş mimari kalıntılarına sahiptir. Saymakla bitmeyen özellikleri ve güzellikleriyle ülkemiz pek çok ülkenin sahip olmak isteyeceği turizm özelliklerinin neredeyse hepsini bünyesinde barındırmaktadır. Ülke olarak çok şanslı millet olduğumuzu her açıdan hissedebiliriz.

Dünya Turizm Günü olarak kutlanan bu günde turizmin önemi vurgulanmaktadır. Bu günler sayesinde ülkeler arası turizm dostluğu, turizmi tanıma gibi adımlar atılır. Bu günlerin önemi vurgulanarak ülkeler arası turizm farkındalığı yaratmak amaç edinilmiştir.

Göknur Çekinmez