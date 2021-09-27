Evlilik Neden Önemli?

Evlilik, ailenin başlangıcıdır ve ömür boyu sürecek bir taahhüttür. Aynı zamanda, eşinizle ve çocuklarınızla özverili bir şekilde büyümek için bir fırsat sağlar. Evlilik, fiziksel bir birliktelikten daha fazlasıdır; aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir birliktir.

Bir erkek ve kadın evlendiğinde, “ikisi bir olur”. Evlilik, başka hiçbir şeye benzemeyen bir bağdır. Hayatın zorluklarını birlikte aşarken bize bir hayat arkadaşı, bir takım arkadaşı verir.

Evlilik saflık için tasarlanmıştır. Neredeyse her dakika ve her yönden ayartmayla karşı karşıyayız. Evlilik bağı, derin, tatmin edici sevgiye, yani eşimize fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak bağ sağlayan ve eşimizden de aynı bağı alan bir sevgiyle meşgul olarak dış dünyadan tarafımıza gelen ayartmayı yenmemiz için bize destek verir.

Bir evlilikten bir çocuk doğduğunda veya evlat edinme yoluyla bir çocuk ediniliğinde, bu hayatın en büyük nimetlerinden biridir. Bugün yetiştirilen çocukların yaklaşık %40'ı babasız bir evde yaşıyor. Bu gerçeğin etkileri şaşırtıcıdır. Baba yokluğu, zihinsel ve davranışsal bozuklukların yanı sıra suç faaliyeti ve madde bağımlılığında artışa neden oluyor. Ancak çocuklar sağlıklı bir evlilik içinde büyüdüklerinde, güçlü bir ailenin kalıcı faydalarını deneyimliyor ve sağlıklı bireyler olma yolunda ilerliyorlar.

Son olarak evlilik, Yaratıcımızın bize olan koşulsuz sevgisini yansıtmak için tasarlanmıştır. Her zaman orada olacak ve bizi asla terk etmeyecek veya bizi terk etmeyecek bir aşk. Birbirini koşulsuz seven iki insan neşe ve huzur dolu bir hayat demek.