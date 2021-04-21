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ECB tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir

Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında değişiklik beklenmezken, olası değişikler için haziran ayını işaret etmesi bekleniyor.
ECB tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir

ECB, para politikasına ilişkin nisan ayı toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda Banka'nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söylemişti.

Ekonomistler, ECB'nin nisan ayı toplantısında değişiklik beklenmese de olası değişiklikler için haziran ayını işaret edebileceğini belirtiyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin son toplantısından bu yana enflasyon ve ekonomik gelişmelere yönelik az haber olduğunu bu sebepten dolayı bankanın para politikasında şu an için değişikliğe gitmemekten memnun olacağını belirtti.

ECB'nin bazı şahin üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'den önce sonlandırılabileceğine dair söylemlerinin olduğunu ifade eden Houte ancak Lagarde'ın bütün seçenekleri açık tutmak isteyebileceğini aktardı.

ECB'nin para politikası kararlarının bir önceki toplantı tutanaklarıyla neredeyse aynı olabileceğini dile getiren Houte, bununla birlikte bankanın sonuçlarını açıkladığı "dijital avro" ihracına yönelik kamuoyu anketi sonrasında yönetim konseyindekilerin kafasında bu konuyla ilgili birtakım soru işaretlerinin olabileceğini dile getirdi.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin faizlerde, varlık alım programında ve PEPP'de değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

PEPP konusunda haziran ayına kadar yeni bir yönlendirme olmayabileceğini vurgulayan Groot, ABD 10 yıllık tahvil faizleri kaynaklı etkiler veya ekonomik görünümde kötüleşme olmazsa haziran ayında PEPP alım hızının tekrar bundan önceki miktara getirilebileceğini aktardı.

ECB'nin PEPP'te net varlık alımların Mart 2022'ye kadar devam edeceğini vurgulayan Groot, bu konuda da bankanın herhangi bir değişiklik için bir istek ya da ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Groot, nisan ve haziran tutanaklarında PEPP'den çıkış konusuna kısa ve şekilde değinilebileceğini belirtti.

"ECB, kendisini ve piyasaları PEPP'nin azaltılmasına hazırlıyor olabilir"
Bu ay yapılacak yönlendirme ve haziran ayındaki olası kararın ECB'nin PEPP'den çıkış konusundaki "gelecek stratejisi" konusunda fikir sağlayabileceğini ifade eden Groot, "ECB, kendisini ve piyasaları PEPP'nin azaltılmasına hazırlıyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Groot, durumun PEPP'den çıkışa izin vermesi durumunda bankanın eylül ya da ekimde PEPP'nin aylık alım hızının düşürülebileceğine dair açıklamada bulunabileceğini söyledi.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin haziran ayına kadar beklemede kalabileceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyinden herhangi bir değişiklik beklenmediğini aktaran Schubert, konsey üyelerinin tahvil faizlerindeki son yükselişlerden endişelenmiş gibi gözükmediklerini dile getirdi.

Schubert, bundan sonraki kararın haziran ayına kadar verilmeyeceğini söyledi.

ECB, mart ayı toplantısında faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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