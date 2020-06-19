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Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline girecek.
Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor

9 Eylül Pazartesi başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci bugün sona erecek. 

Tüm öğrenciler karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Lise kademesindeki öğrenciler onur belgesi ve diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

EBA TV'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları, 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos'ta başlatılacak
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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