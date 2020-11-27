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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 92,8 iken, Kasım ayında %3,5 oranında azalarak 89,5 değerine düştü
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında %2,2 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,1 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,8 oranında azalarak 77,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi aynı seviyede kalarak 95,0 değerini aldı.

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