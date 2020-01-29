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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla yüzde 0,6 yükselerek 97,1'e çıktı.
Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 0,6 artarak 96,5'ten 97,1'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 58,8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 artarak 95,2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2,2 artarak 105, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14,6 artarak 78,9 değerini aldı.

Reel kesim güven endeksi ise aylık bazda yüzde 2,1 azalarak 106,4 oldu.

 

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