Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1 azalarak 101,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde 102,4 iken ekimde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayisi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ekimde yüzde 1,8 azalarak 111,3 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 artışla 120,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 yükselerek 121,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artarak 92,7 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.