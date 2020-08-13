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Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenlemesi

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye uygun süreçler tasarlayacak.
Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenlemesi

Ticaret Bakanlığının Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni eklenen "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na ilişkin madde ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlayacak.

Kanundaki söz konusu madde, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklıyor.

Tebliğle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amaçlı bazı düzenlemeler de yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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