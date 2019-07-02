Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'yla 1 yıllık anlaştığını resmen açıkladı. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerle sağlık kontolünden başarıyla geçti.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve 4 sezon aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, sağlık kontolünden geçti. 1 Temmuz Pazartesi günü yapılan genel sağlık testinde bulunan 38 yaşındaki Emre'nın testleri olumlu çıktı.

"FENERBAHÇE'YE KENDİMİ AİT HİSSEDİYORUM"

Tecrübeli kaptan, eski Milli golcü Nihat Kahveci'nin sunduğu bir tv programında Fenerbahçe ile ilgili, "Futbolcu oyunun merkezindedir. Bu mesleğin en değerli aktörüdür. Bu böyleyse ve bazi takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bana kattıklarını hiçbir zaman inkar etmedim ama Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu" demişti.

İŞTE YENİDEN FENERBAHÇE'YE DÖNEN EMRE'NİN İLK FOTOĞRAFI;



