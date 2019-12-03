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Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan “Nefes Engelliler Sosyal Tesisi”, hem engelliler için hem de aileleri için “Nefes” oluyor.
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor

Tesiste, zihinsel ve bedensel engellilerin ahşap, takı tasarım, müzik, resim, fitness, dans ve yoga gibi sosyal aktivitelerden yararlanması sağlanırken, 3-9 yaş aralığındaki engellilere ise özel sınıflarda okul öncesi seviyesinde eğitim veriliyor.

Ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti

Engelliler için özel çalışmaların yapıldığı tesiste yapılan etkinliklerle  engelliler hem kendilerini geliştiriyor hem de hayata daha pozitif bakmaya başlıyor. Randevulu eğitimlerin verildiği tesiste 3 yaş grubundan başlayarak, engel durumuna göre çalışmalar yapılıyor. Psikolog ve sosyologlar tarafından ücretsiz verilen aile danışmanlığı hizmetiyle de engelli bireylerin ve ailelerinin hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmesi için çalışmalar yürütülüyor. 

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“Hem öğreniyor, hem eğleniyorlar”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, engelleri ortadan kaldırmak için projeler ürettiklerini ve tesisin çok önemli bir amaca hizmet ettiğini söyleyerek, "Bu tesisi yaparken engelli vatandaşlarımızın hem hayata katılımlarını amaçladık hem de ailelerin bir an olsun nefes almasını istedik. Burada çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler oluyor. Engelli yurttaşlarımız hem öğreniyor, hem eğleniyorlar. Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Engelliler için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
Sosyal tesisin kendileri için tarifi imkânsız bir olanak olduğunu söyleyen Veli Cahide Özer (51), “Oğlum hem zihinsel hem bedensel engelli. Evden çıkmak istemezdi. Onu nasıl dışarıya çıkartırım, sosyalleştiririm diye kara kara düşünürdüm. Ne yaptıysam olmadı. Çok utangaç bir çocuktu. Birisiyle konuşurken tekerlekli sandalyesine gizlenir, yüzünü elleriyle kapatırdı. Ama Nefes Engelliler Sosyal Tesisi benim oğluma, dolayısıyla ailemize gerçekten nefes oldu. Evladımın eski halinden eser yok. Buraya kendisi gelmek istiyor. Eğleniyor, öğreniyor, yüzü gülüyor. Böyle bir hizmet karşısında ne denebilir ki; Başkan Fethi Yaşar’a minnettarız” diye konuştu.

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