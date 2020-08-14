  • BIST 1.084
  • Altın 460,494
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Eş zamanlı mücadele

Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde amansız bir mücadele veren Pursaklar Belediyesi, sıcak havaların etkisi ile birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi.
Eş zamanlı mücadele

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Pursaklar Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda daha rahat hareket edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor.

12-014.jpg

Belediye ekipleri tarafından; yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, caddeler, sokaklar ve su birikintileri gibi tüm kaynakları haşereye karşı ilaçlanıyor. Ekipler, tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar aralıksız sürdürüyor. 

‘‘Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden, çalışmalarımıza devam edeceğiz’’
Koronavirüse karşı tedbirler alırken diğer yandan da haşerelerle mücadeleyi ihmal etmediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk günden beri yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bunun yanı sıra haşereyle mücadele noktasında sahada daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle larvaların kaynaklarını bularak vatandaşlarımızı haşere sıkıntısından kurtarmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için Pursaklar Belediyesi olarak doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden, çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen ilaçlama çalışmasının, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak yapıldığı, haşerelerle mücadele edilirken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas davranıldığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASKİ'den sıkı denetim: Atık ve kaynak sulardan numuneler alındı14 Ağustos 2020 Cuma 15:18
  • Kaymakam Yıldız ve Başkan Çetin vatandaşları uyardı14 Ağustos 2020 Cuma 04:36
  • Yenimahalle'de sel mağdurlarına destek14 Ağustos 2020 Cuma 04:03
  • Denetlenmedik yer kalmadı14 Ağustos 2020 Cuma 03:34
  • Çikolata Yapım Atölyesi, Mamaklı kadınlarla buluştu14 Ağustos 2020 Cuma 02:31
  • 7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz terapi14 Ağustos 2020 Cuma 01:30
  • Her noktada hijyen seferberliği13 Ağustos 2020 Perşembe 03:26
  • Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse denetimlerde sahada13 Ağustos 2020 Perşembe 02:32
  • Kent genelide havuzların temizliği hızlandı13 Ağustos 2020 Perşembe 01:30
  • Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti