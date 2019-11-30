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EURO 2020'deki rakiplerimiz bugün belli oluyor

A Milli Takımımızın 3. torbadan katılacağı EURO 2020 kuraları, bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.
EURO 2020'deki rakiplerimiz bugün belli oluyor

EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde;

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

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