  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımıyla sezonu değerlendirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla sezon değerlendirmesi yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımıyla sezonu değerlendirdi

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile kadın voleybol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sezonun geneliyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, son dönemde yaşanan yeni tip koronavirüs vakalarının da gündeme geldiği ve oyuncuların play-off finali serisindeki maçları oynayamamaktan duydukları üzüntüyü paylaştığı kaydedildi.

Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt'ın, tüm zorluklara rağmen sezonu ikinci bitiren takıma moral verdiği aktarıldı.

Öte yandan, takım adına konuşan kaptan Eda Erdem Dündar'ın ise destekleri için başkan Ali Koç ile yönetici Simla Türker Bayazıt başta olmak üzere kulübün sağlık çalışanlarına, teknik ekibe, ve sporcu arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında 2 puan yitirdi17 Nisan 2021 Cumartesi 09:58
  • MotoGP'de sıradaki durak Portekiz16 Nisan 2021 Cuma 16:02
  • Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek16 Nisan 2021 Cuma 16:02
  • Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı16 Nisan 2021 Cuma 11:29
  • Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek16 Nisan 2021 Cuma 11:29
  • Beşiktaş, vefatının 32. yıl dönümünde 'Baba Hakkı'yı andı16 Nisan 2021 Cuma 10:39
  • Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak16 Nisan 2021 Cuma 10:38
  • Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda16 Nisan 2021 Cuma 10:37
  • Süper Lig'de son 2 sıradaki Denizlispor ile Erzurumspor yarın Denizli'de karşılaşacak16 Nisan 2021 Cuma 10:26
  • Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak16 Nisan 2021 Cuma 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti