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Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu

4'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mina kafayla topu indirdi. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

11'inci dakikada ceza sahası dışında Zanka'dan topu kapan Guilherme, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

30'uncu dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Moses'ın vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada kaleci Farnolle'nin, Moses'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan pozisyonun kontrolü için VAR'a başvurdu. Hakem Kalkavan, izlediği pozisyon penaltı olduğunun kararını verdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Farnolle topu kurtarmayı başardı.

59'uncu dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fabien Farnolle topu kurtarmayı başardı.

68'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'iık eşitlikle sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 81 Fofana), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Guilherme (Dk. 78 Donald), Jahovic

FENERBAHÇE: Altay - Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre (Dk. 90 Tolgay), Moses, Tolga (Dk. 82 Jailson), Alper (Dk. 71 Rodrigues)

SARI KARTLAR: Chebake, Mina, Mustafa (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Dirar, Alper, Hasan, Rodrigues (Fenerbahçe)

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