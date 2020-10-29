  • BIST 1.127
  • Altın 502,687
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Fenerbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dev Türk bayrağı açan Fenerbahçeli futbolcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresi ile basın mensuplarına poz verdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, prese dayalı pas oyunları ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nabil Dirar antrenmanda yer almazken, diğer futbolcular tam kadro sahaya çıktı.

Öte yandan idari menajer Volkan Ballı, sportif direktör Emre Belözoğlu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin de antrenmanı takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi29 Ekim 2020 Perşembe 09:17
  • Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
  • PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor29 Ekim 2020 Perşembe 09:15
  • Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibe karşı bululabileceğimiz en fazla pozisyonu bulduk29 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • Chelsea Rusya'da rahat kazandı29 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-228 Ekim 2020 Çarşamba 23:11
  • Beşiktaş’ta Mensah takımla birlikte çalıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 21:04
  • Kayserispor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor28 Ekim 2020 Çarşamba 21:03
  • Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı28 Ekim 2020 Çarşamba 11:48
  • Sivasspor Avrupa'da 10. maçına çıkıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti