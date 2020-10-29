Fenerbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dev Türk bayrağı açan Fenerbahçeli futbolcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresi ile basın mensuplarına poz verdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, prese dayalı pas oyunları ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nabil Dirar antrenmanda yer almazken, diğer futbolcular tam kadro sahaya çıktı.

Öte yandan idari menajer Volkan Ballı, sportif direktör Emre Belözoğlu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin de antrenmanı takip etti.