  • BIST 92.874
  • Altın 359,035
  • Dolar 6,7706
  • Euro 7,3605
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

FIBA'dan ''koronavirüs'' kararları

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların durumuyla ilgili açıklama yaptı.
FIBA'dan ''koronavirüs'' kararları

Şampiyonlar Ligi organizasyonunu eylül-ekim aylarına sarkıtan FIBA, Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarında da aynı yolun izleneceğini duyurdu. Ayrıca, 2020 yazında yapılacak tüm uluslararası organizasyonlar da iptal edildi.

FIBA video konferans üzerinden, başkan Hamane Niang, Avrupa başkanı Turgay Demirel, genel sekreter Andreas Zagklis ve Avrupa icra direktörü Kamil Novak'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

AVRUPA KUPASI, KADINLAR AVRUPA LİGİ VE KADINLAR AVRUPA KUPASI'NA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİFESİ

Toplantının ardından yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarının eylül ve/veya ekim ayında tamamlanacağı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklama ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni eylül-ekim aylarına sarkıtan ve organizasyonun 8'li Final şeklinde oynanacağını açıklayan FIBA, bugün yaptığı açıklamayla ise Avrupa Kupası'nın 4'lü Final ve Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası'nın da 8'li Final şeklinde oynanacağını duyurdu. Ayrıca bu organizasyonların tamamının eylül ve/veya ekim aylarında tek bir ülkede oynanacağı da eklendi.

2020 YAZINDAKİ ORGANİZASYONLAR İPTAL

Öte yandan toplantının ardından çıkan başka bir karar ise 2020 yazındaki organizasyonlar ile ilgili oldu. 2020 yazında yapılacak organizasyonlar iptal edilirken, bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak ülkelere gelecek sezon da ev sahipliği yapması yönünde garanti verildi. 2021 FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası elemelerinin de iptal edilmesinden dolayı, gelecek sezon turnuvaya katılacak takımların FIBA Genç Erkekler Dünya Sıralaması'na göre belirleneceği kaydedildi.

FİNANSAL ÖNLEM

FIBA'nın toplantıda aldığı önemli kararlarından bir diğeri ise kulüplerin ve ülkelerin finans durumlarıyla alakalı oldu. FIBA, katılımcı ülkelerin ve kulüplerin mağduriyet yaşamaması adına, normalde ödenecek olan "katılım" ücretlerinin aynı şekilde ödeneceğini de açıkladı.

FIBA'nın mayıs ayında tekrar bir toplantı yaparak bu kararlarla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdal Torunoğulları: Dorukhan'ın kulübümüze uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum05 Nisan 2020 Pazar 10:20
  • Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi05 Nisan 2020 Pazar 10:18
  • Nihat Özdemir: Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak04 Nisan 2020 Cumartesi 09:34
  • Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama03 Nisan 2020 Cuma 12:42
  • Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama geldi: Ligler ne zaman başlayacak?03 Nisan 2020 Cuma 11:22
  • Infantino: Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil03 Nisan 2020 Cuma 09:10
  • Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi evde devam edecek31 Mart 2020 Salı 17:02
  • Kovid-19 tanısı konan Terim ve Albayrak hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi30 Mart 2020 Pazartesi 12:00
  • Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı29 Mart 2020 Pazar 15:58
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu28 Mart 2020 Cumartesi 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti