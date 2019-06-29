Fikir Adamı Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu aslen, Darende’nin Hacıeminzadeler sülalesindendir. 1932 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Çok küçük yaşta iken babasını kaybetmiştir.

Üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelen Hacıeminoğlu, başarıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümüne girmiş ve kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirerek Türk Dilciliği ve Türk Milliyetçiliğini yavaş yavaş göstermeye başlamıştır.

Edebiyat Hocası, Şevket Kutkan’ın da alâkası ve destekleriyle o yıllarda, ilk yazılarını yazmaya başlamış ve Nurullah Ataç’la çeşitli gazetelerde çatışmaya başlamıştır.

Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Bozkurt, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde, Hergün, Ortadoğu, Tercüman ve Yeni Düşünce gazetelerinde, yazıları yayınlandı.

Hayatı boyunca öğrenci yetiştiren Hacıeminoğlu, “özü sağlam, sözü sağlam” insanlar yetiştirmek için didinmiştir. Türk gençliğinin yetişmesi için yüzlerce konferans vermiş ve makaleler yazmıştır.

İlk yazılarında Necmettin Özdesenli, Necmettin Özdarendeli isimlerini kullanan hocamız daha sonra sülalesinin ismini almış ve Hacıeminoğlu olarak soy ismini değiştirmiştir.

Necmettin Hacıeminoğlu, Hergün, Tercüman, Ortadoğu gibi gazetelerde, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Töre, Millî Kültür, Yeni Düşünce ve Onlarca ayrı dergide binlere varan makaleler yazmıştır.

Fikri eserleri olarak, “Türkiye’nin çıkmazları”, “Milliyetçilik Ülkücülük ve Aydınlar” isimli kitapları yıllarca Türk milliyetçiliğinin elinden düşmemiştir. “Türkçenin Karanlık Günleri” isimli eseri, Türk Dili’nin nerelerden ne hallere geldiğini ve çıkış noktalarını anlatmaktadır. “Yeni Bir Dünya” isimli eseri de çok nefis hikâyelerden oluşmaktadır. 1980’li yıllara gelinirken düşüncelerini yazıya aktardığı için düzünce suçluları arasına giren Necmettin Hacıeminoğlu tutuklanarak cezaevine girmiş ve yargılanmıştır. Bu durum bir üniversite hocasının düşünce suçuyla tutuklanmasının ilk örnekleri arasındadır. Çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki kürsüsünden istifa etmek zorunda bırakılmış ve çok çileli yıllar yaşamıştır. Her şeye rağmen boş durmamış ve Afganistan’dan gelen Türk gruplarının geleneklerini inceleyip karşılaşmalar yapmıştır.

1985 yılında, Trakya Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü’nü kurmak üzere, Edirne’ye gelmiş ve 1993 yılına kadar buradaki görevini sürdürmüştür. Yüzlerce öğrenci yetiştirerek mezun eden Hacıeminoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü de kurarak müdürlüğünü yapmış ve mezun ettiği talebelerinin ihtisas yapmalarına, imkân tanımıştır.

“Karahanlı Türkçesi ve Grameri”, “Harezm Türkçesi ve Grameri” isimli eserleri ile “Yapı Bakımından Türk Dilinde Filler” isimli eserinin genişletilmiş şeklini Edirne’de vücuda getirmiştir.

1993 yılında çok sevdiği İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü’ndeki kürsüsüne tekrar dönen Hacıeminoğlu 1996 yılında, bütün Türk Millîyetçilerinin ve öğrencilerinin gözyaşları arasında toprağa verilmiştir. Ruhu şad olsun.

