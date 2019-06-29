Çocuğu hangi okula göndersek? 

Şu sıralar özellikle ilkokula başlayacak çocuğu bulunan ve özel okul düşünen ailelerin ana gündem maddelerinden birini başlıktaki soru oluşturuyor.

Devletin de teşvik edici politikaları sonucu son dönemde özel okul sayılarında adeta patlama yaşanıyor.

Örneğin Ankara’da, mantar gibi hemen her mahallede özel okul ve okullar var. Şok’la, A101’le, BİM’le yarış halindeler adeta…

Zikrettiğim market zincirlerinde en azından bir standart varken; mahalle aralarındaki “özel okullar”ın önemli bir bölümünde bunu da göremiyoruz. Pek çoğunun yapısı, müstakil okul binası olmadığı gibi, bildiğiniz apartmandan oluşuyor.

Sincan’da, Etimesgut’ta mesela; sıkça rastlıyorum:

Mahalle arasında bir apartman.. Ön yüzünde kocaman bir tabela; “… bilmem ne KOLEJİ”.

En azından bir bahçeleri var mıdır, ondan bile emin olamadığım apartman kolejleri…

“Eğitim-öğretimleri nasıl”a hiç girmiyorum. Benim asıl üzerinde durduğum nokta, sayılarının çokluğu, yapılarının anormalliği ve en önemlisi bulundukları bölgelerde aslında devlet okullarının olması ve yine de varlarsa bile bunlara rağbet gösterilmiyor olması gerektiğidir.

Ama öyle değil…

Bir evi bile olmayıp, kirada oturan ailelerden bile çocuklarını bu özel okullara gönderenlere rastlamak mümkün.

Peki neden; neden veliler ücretini ödemekte güçlük çekme pahasına özel okulları tercih ediyor?

Bu sorunun cevabı aslında çok basit:

Devlet okullarının durumu ve hükümetin maddi destek teşviki aileleri özele itti/itiyor.

Zengin ailelere diyecek bir lafımız olamaz; onlar her halükarda çocuklarını en iyi özel okullarda okutmayı tercih edeceklerdir; öyle de yapıyorlar.

Ama ya gariban aileler; onlar çocuklarını nereye gönderecekler?

Devlet okullarına elbette amma ve lakin Başkent’te bile devlet okullarının durumu hiçte iç açıcı değil.

İstisnalar olmakla birlikte, devlet okullarının genelinde sınıflar tıkış tıkış ve bir iddia yok, hedef yok…

Böyle olunca gariban vatandaş bile “tek yemem içmem” deyip, mahallesindeki o “özel okulu” düşünebiliyor.

Bugün Ankara’da orta halli bir özel ilkokulun yıllık ücreti, servis ve yemek dahil 15-20 bin TL.

Gariban vatandaş bulup buluşturup, bu ücrete katlanabiliyor.

Bu ücrete katlanılmakla iş bitiyor; garibanın çocuğu son derece iyi bir eğitim almış oluyor mu?

Orası da tartışmalı.

Ve bu okulların her biri herkese hitap etmiyor.

Birer ticarethane olduklarından, her biri ayrı ayrı kesimlerin çocuklarına talip.

Kimi bilmem ne cemaatinden, kimi bilmem ne siyasi görüşünden, kimi bilmem ne yapısından…

Melasa, çocuğunuz ilkokulda ekstradan dini eğitim de alsın istiyorsanız, hiç kaçar yolu yok, herhangi bir dini gruba ait bir okulu tercih etmek zorundasınız.

Dini eğitim verenler içerisinde herhangi bir cemaate, dini gruba, siyasi düşünceye mensup veya yakın olmayan özel okul bulmak mümkün değil.

Eğitimde böyle de bir sorunla karşı karşıya olan gariban vatandaş, ne yapsın; çocuğunu nereye göndersin?

