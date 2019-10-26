  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKABahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
»

Fiyatı altınla yarışıyor

Sonbahar mevsimiyle birlikte yazdan kalma sebzelerin kuruları tezgahları süsledi. Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor.
Fiyatı altınla yarışıyor

Antalya'da 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açan Erol Yılmaz, Türkiye'nin her yerine sebze kurularından gönderim yaptığını ve en geniş çeşidin kendisine bulunduğunu anlattı. Sebzeleri mevsiminde toplayıp, kuruttuktan sonra rafa dizdiğini belirten Yılmaz, "Her sebzenin kurusu olur. Salatalığın dahi kurusu olur diziler 20 lira. Ancak çiçek bamyanın kilogram fiyatı ise 200 lira. Şu ana kadar kiloyla satmadım ama zaten bir dizi içerisinde 100 gram var ve bu 3-4 pişirmelik yemek yapar" dedi.

ALTINLA YARIŞIYOR

Yılmaz, fiyatıyla kış döneminde altınla yarışan kuru bamyayı pahalı yapan etkenin ise ürünün çok az olmasından kaynaklandığını söyledi. Kuru bamyanın nemden çok çabuk etkilendiğini, bu nedenle hemen bozulduğunu anlatan Yılmaz, "Stoku zor bir ürün. Bu nedenle her satıcıda ancak birkaç kilo bulabilirsiniz. Bu da fiyatına yansıyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte doların ilk tepkisi24 Ekim 2019 Perşembe 14:04
  • Otomobil satışlarında yüzde yüz artış gerçekleşti24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  • İki yeni vergi daha yolda24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
  • Piyasaların gözü kritik faiz kararında!24 Ekim 2019 Perşembe 11:10
  • Trump'ın açıklamaları sonrası dolarda son durum24 Ekim 2019 Perşembe 08:03
  • "Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar"23 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
  • Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar23 Ekim 2019 Çarşamba 12:30
  • Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı Demirörs: Bitcoin'i durdurmak imkansız23 Ekim 2019 Çarşamba 11:22
  • Tüketici güven endeksi arttı23 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
  • 'Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz'22 Ekim 2019 Salı 19:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti