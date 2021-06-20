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Frigya bisikletlilerin kamp ateşiyle renklendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Frigya Bisiklet Festivali'ne katılan 250 bisiklet tutkunu, Emre Gölü etrafında kurdukları doğa kampında keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyor.
Frigya bisikletlilerin kamp ateşiyle renklendi

Afyonkarahisar'da, valilik, belediye ve Free Bisiklet Topluluğu iş birliğinde düzenlenen Frigya Bisiklet Festivaline katılanlar tarafından Emre Gölü etrafında kurulan doğa kampı, renkli görüntüler oluşturdu.

Festivale katılan 250 bisiklet tutkunu, ikinci günlerinde İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ndeki rotalarını takip ederek bölgedeki tarihi mekanları, anıt abideleri, oyma kaya mezarları ile peribacalarını gezdi.

Döğer beldesindeki Emre Gölü etrafına akşam doğa kampı kuran bisiklet tutkunları, yaktıkları kamp ateşiyle birlikte burada pasta keserek dans etti.

Keyifli vakit geçiren bisikletlilere, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi 'zeybek ekibi' tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, kampı ziyaret ederek bisiklet tutkunlarıyla sohbet etti.

Demirel, AA muhabirine, Emre Gölü etrafında ilk kamp deneyimlerini yaşadıklarını ve ilerleyen günlerde daha güzel etkinliklere de ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Frigya'nın en gözde mekanlarının beldelerinde bulunduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Burası keşfedilmemiş bir Kapadokya. Yapacağımız tanıtımlarla Frigya bölgemiz turizminde hak ettiği noktaya gelecek. Bugün de 250 bisiklet tutkunu, beldemizde kamp yapıyor. İnşallah, bundan sonraki yıllarda da yine kendilerini burada ağırlamak istiyoruz. Geleneksel hale gelecek bir organizasyon olacak. Yakın günlerde sıcak hava balonu uçuşlarıyla da Frigya, daha renkli bir mekan haline gelecek. Hatta biz, burada kamp ve karavan tutkunlarını da misafir etmek istiyoruz."

Free Pedal Topluluğu koordinatörü Birsen İnal da festivale katılanların kamp kurduğu Emre Gölü etrafını çok sevdiğini vurgulayarak "Frig Vadisi'ni de çok beğendiler. Bu yorgunluklarının üzerine hala daha eğlenebiliyorlar, dans edebiliyorlar. Onlar keyifli olunca bizde mutlu oluyoruz." dedi.

"İyiki Frigya'dayız"

İzmir'den festivale katılan bisiklet tutkunu Figen Ünal da Frigya'daki etkinliğin gece gündüz çok güzel dolu dolu geçtiğini vurguladı.

Emre Gölü etrafındaki kamp alanını çok beğendiklerini ifade eden Ünal, "Burada kendimizce her yeri gezdik. Biraz yorulduk, tatlı bir yorgunluk. Ama mutluyuz. İyiki Frigya'dayız. İnşallah, seneye tekrar burada bir festival bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'den festivale katılan bisiklet tutkunu Yahya Dağhan ise Frigya'nın doğal bir güzelliği olduğunu ve bisiklet festivaliyle buraları gezmekten büyük zevk aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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