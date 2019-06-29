G.Saray ve F.Bahçe aynı anda transfer açıkladı

Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Bu bildirimden dakikalar sonra Fenerbahçe de Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'e imza parası olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon Euro maaş alacağı açıklandı.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FENERBAHÇE'NİN KRUSE AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü