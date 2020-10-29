Galata Kulesi Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi'nde iki farklı etkinlik düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyaretçilere açılan Galata Kulesi, Cumhuriyet Bayramı’nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Antalya'daki Patara Antik Kenti tiyatrosunda gerçekleştirilecek "29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri" ile Patara meclis binasında gerçekleşecek "mapping gösterisi" Galata Kulesi'nden canlı olarak izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının organize ettiği program, saat 19.23'te İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle devam edecek.

Milli Mücadele sergisi düzenlenecek

Bakanlık tarafından Cumhuriyetin ilanının 97. yılı kapsamındaki bir diğer etkinlik de Galata Kulesi'nde "Az Bilinen Fotoğraflar ile Milli Mücadele Sergisi" olacak.

Milli Mücadelenin görsellerle anlatılacağı sergi, İstiklal Harbi ile Cumhuriyetin ilanına uzanan zorlu yolu anlatan özel fotoğraf seçkisinden oluşacak. Sergide milli mücadelenin askeri ve siyasi yönü ile işgal altında yaşanan gündelik hayata dair unsurlar da yansıtılacak. Panolarında 39 fotoğrafın ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı sergideki fotoğrafların bazıları ilk defa yayımlanacak.

Galata Kulesi'ndeki sergi, 29 Ekim-9 Kasım tarihlerinde ziyarete açık olacak.