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Galatasaray bir hazırlık maçını daha iptal etti

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı.
Galatasaray bir hazırlık maçını daha iptal etti

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele, saat 17.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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