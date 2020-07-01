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Galatasaraylı futbolcu Lemina'da zorlanma tespit edildi

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
Galatasaraylı futbolcu Lemina'da zorlanma tespit edildi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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