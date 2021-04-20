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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Gazi’ye çok sayıda öğretim elemanı alınacak. İşte detaylar:
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alım ilanı 20 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazi’ye 81 öğretim elemanı alınacak.

Alınacak olan akademisyenlerde aranılan unvanlar “Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi” olarak ilan edildi. 

Başvurular 20 Nisan’da başladı ve 15 gün sürecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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