Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Gazi’ye çok sayıda öğretim elemanı alınacak. İşte detaylar: