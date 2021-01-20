Gaziantep FK'de Ricardo Sa Pinto dönemi

Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Sa Pinto, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.