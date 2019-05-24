  • BIST 85.026
  • Altın 251,904
  • Dolar 6,0851
  • Euro 6,8161
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAdalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama
»

Gezmek için araç kiralayan öğrencilerin feci sonu

Denizli’nin Çivril ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu kiralık otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay (21) ile Ebru Durak (21) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Gezmek için araç kiralayan öğrencilerin feci sonu

Kaza saat 23.00 sıralarında İğdir Rampası Mevkii’nde meydana geldi. Gezmek amacıyla otomobil kiralayan üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril yönünden Denizli istikametine giderken, karşı yönden gelen Mustafa Boran İdaresindeki 64 DU 190 plakalı TIR ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada,TIR ile çarpıştıktan sonra otomobil, taklalar atarak metrelerce savrulurken, araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve Fırat Çelebi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aracın tavanını kesilerek çıkarılan öğrenciler ile TIR sürücüsü Boran'la birlikte yanında bulunan Durmuş Albezirgan olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay doktarların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin24 Mayıs 2019 Cuma 09:39
  • MHP'li Belediye Başkanı'na şok saldırı Hayatını kaybetti24 Mayıs 2019 Cuma 09:38
  • Türkiye'de destek verdi: Kazdıkça çıkıyor24 Mayıs 2019 Cuma 09:34
  • 69 yıl sonra geldi: İlk açıklaması çok mutluyum24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • Yok artık dedirten olay: Araç 15 metre yükseklikten asılı kaldı...24 Mayıs 2019 Cuma 09:04
  • Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı24 Mayıs 2019 Cuma 09:02
  • Polisi alarma geçiren olay24 Mayıs 2019 Cuma 06:03
  • Erdoğan'dan istihdam müjdesi24 Mayıs 2019 Cuma 06:02
  • ABD’de hortum: En az 3 ölü24 Mayıs 2019 Cuma 06:01
  • Yargıtay'dan Emrah Serbes'in cezasına onama24 Mayıs 2019 Cuma 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti