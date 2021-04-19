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Gül meydanı canlandı

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı baharın gelmesiyle birlikte faaliyete başladı. 
Gül meydanı canlandı

Havaların ısınmasıyla birlikte su gösterilerini sürdüren meydana büyük Keçiören şelalesi de eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete sunulan meydanda bulunan ıslanma havuzu ise çocukların vazgeçilmez eğlence mekânı olmuştu.

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Keçiören’e gelen turistleri Türk Dünyası Su ve Gül Meydanını görmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor.” ifadelerini kullandı.

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