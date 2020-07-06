Hafta Sonu Notları

Yıllardır dikkatimi çeken bir şey var. Metro giriş çıkışlarında, alt geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olması. Buna hemen hemen tüm Ankaralılar şahit olmuştur. Çok kullanıldığından mıdır, yoksa teknik yapısından dolayı mıdır bilmiyorum ama bazı noktalardaki merdivenlerin sürekli arıza yaptığına şahit oluyorum. Mesela AKM-Keçiören metro hattı yeni açıldığında dahi orada bulunan yürüyen bantlar hep arızalıydı ve çalışmıyordu. Daha sonra onarıldı, çalıştırıldı. Buna rağmen her beş geçişimin üçünde ya çalışmıyor ya arızalı olduğu için tamir ediliyor. Bunun uzun ömürlüsünü yapamıyorlar mı acaba? Ya da firmayı değiştirmek hiç mi akıllara gelmiyor?

Çankaya’nın yolları

Çankaya’nın birçok noktasında yollar bölgeye yakışmayacak durumda. Ara sokakları bırakın caddeler dahi çukur ve yama dolu. Özellikle merkezi noktalarda bile bu sıkıntı yaşanıyor. Bakanlıkların, resmi kurumların olduğu bölgelerde dahi yollar sıkıntılı. Başka bir şehirden misafiriniz geldiğinde izahı zor oluyor, bilin isterim sayın yetkililer.

Klima tavsiyesi

Kovid-19 nedeniyle otobüslerde klima çalıştırılmıyor. Tüm şoförler camlar açık bir şekilde yolcu taşıyor. Malum havalar neredeyse 35 dereceye yaklaşıyor. Hal böyle olunca da otobüs ile bir yere gitmek bir hayli zorlaşıyor. Bazı özel halk otobüs şoförleri hem klimayı çalıştırarak hem camları açarak çare bulmuş. İçeride biraz da olsa rahatlama sağlıyor. Diğer türlü inanın hiç çekilmiyor. Belki EGO’da da böyle yapılabilir.