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Hastane için izin alıp akrabalarına ziyarete gitti

Van'da bazı vatandaşların sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde hastaneye gitmek için izin alıp akrabalarına gittikleri tespit edildi.
Hastane için izin alıp akrabalarına ziyarete gitti

Van'da bazı vatandaşların, hastaneye gitmek için izin isteyip, akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek istedikleri, ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Bu şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlardan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır. Bu hayati önem arz eden konuda asılsız ihbarlarda bulunan ve bu sistemi kötüye kullanan vatandaşlarımızı uyarıyor, daha duyarlı davranıp, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını gasp etmemelerinin insani bir tutum olduğunu belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

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