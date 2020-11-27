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Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi.
Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. 

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK 

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

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