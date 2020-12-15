Hazine’den 5 partiye 481 milyon lira aktarılacak

SP GİK Üyesi Abdullah Sevim, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’ye Hazine’den alacakları 2021 seçim yardımlarını pandemi nedeniyle ekonomik durumu bozulan vatandaşlara hibe etmeleri çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Dr. Abdullah Sevim, Hazine’den her yıl oyları oranında yardım alan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’ye “2021 yılı için alacağınız 500 milyon lirayı, ekonomik durumu bozulan vatandaşlarımıza hibe edin” çağrısında bulundu.

Abdullah Sevim yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde zaten kötü olan ülke ekonomisinin daha da kötü bir hale evrildiğini, ciddi bir ekonomik kiriz yaşandığını belirterek, “Hükümet bazı paketler açıklıyor ancak yeterli olmuyor. İktidar yaptıklarını anlatıyor, muhalefet ise yapılması gerekenleri. Bu karmaşada siyasi partilerimize ben de bir öneride bulunmak istiyorum. AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti, önümüzdeki yıl toplamda 500 milyona yakın Hazine yardımı alacaklar. Gelsinler, sadece 2021 için alacakları bu yardımı, ekonomik durumu bozulan vatandaşlarımıza hibe etsinler” dedi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN VERMEK KOLAY

SP GİK Üyesi Sevim şöyle devam etti: “Bütçeden, yani aslında vatandaşın cebinden, verdikleri ya da verilmesini istediklerini ifade ederken, çok veren maldan az veren candan misali, bir kez de kendi imkanlarını milletimiz için seferber etsinler. Hem bir yıl yardım almamakla bir şey olmuyor. Biz 18 yıldır milletimizin desteğiyle ayakta duruyoruz. Emin olun böylesi çok daha huzurlu oluyor.”

5 PARTİNİN YARDIM MİKTARLARI

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, belli bir oy oranı üzerinde oy alan siyasi partilere Hazine'den seçim yardımı yapılıyor. 2021 bütçesinde siyasi partiler için 481 milyon 790 bin lira ödenek ayrıldı. Bu para yüzde 3 ve üzerinde oy alan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ile HDP arasında oyları oranında paylaştırılacak. Bunun 209 milyon 304 bin lirasını AK Parti , 111 milyon 369 milyon lirasını CHP , 57 milyon 550 bin lirasını HDP , 54 milyon 588 bin lirasını MHP , 48 milyon 979 bin lirasını İyi Parti alacak.

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