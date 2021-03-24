Hazırlık Zamanı

Dünyaya şu anki nüfus fazla geliyormuş. Onun için de komplo teorilerinden en önemlisi nüfusu 500 milyara düşürmek istiyorlar. Bir iddia 3. dünya savaşı ile insanlar ölerek geriye yeraltı saraylardan kalan ile uzayda kalanlar kurtulacakmış.

Bir iddia da Covid-19 gibi daha ağır olanları gelecekmiş. İlk denemelerinde insanları evlerine doldurdular. Yeni yeni hastalıklarla ölecekler. Bazı devletlerde huzur evlerinde kalanlar virüslü oldukları için yeterli olamadıkları için huzur evlerinden direk mezarlığa defnedildi. İlk deneyimde dünya çapında ölenler ciddi bir sayıya ulaştı. Yeni virüslerin geleceği söyleniyor. Daha fazla insanların ölümlere sebep olacağı söyleniyor.

Dünyayı yönetenler işlerini bundan sonra insanlarla değil robotlarla yapacaklarını planladıklarını söyleniyor. Suudi Arabistanda çok büyük bir alana robotların şehrini imalatını yapıyorlar. İddialar bu robotlar kendilerinin şehrinin yönetimini, ihtiyacını vs. kendileri yapacaklar. Aynı zamanda da dünyanın değişik yerlerine ihraç edecekler. Robotların sayılarının milyonlarla yad ediliyor. Bunların yapacağını yapan insanlar ne yapacaklar. Bu sefer de milyonlarca işsizler ortaya çıkacak. O çık ciddi rakamlarla olan çalışanları nasıl yok edecekler. Buna dünyanın hiçbir yerinde ne oluyor diyen işçi kuruluşları sendikalar konuşmuyor.

Bu robotlar sahibine bağlı olduğundan aklını kullanma yerine o imal edenlerin programlarına göre çalışacaklar. Yaradılışa bir başkaldırı başlayacak. Robotu yaratan onun programına göre çalışacak amel edecek. Yaratan tanrı olmadığını iddia edip sahipleri seni yaratan benim diye Allah’ı yok kabul etmek ona savaş açmaktır. Yaygınlaştıkça onlara göre tanrının yerine kendilerini koyup tek merkezden yönetilecek çalıştırılması bertarafı kolay olacak deniliyor.

Gıda ciddi bir silah olacaktır. Bu durumda insanların yerini robotlar aldıkça tüketim azalacaktır. Değişik sebeplerle mesela ekonomide kartlar, havaleler kontrol altına alınacak. Dolar ve paraların yerine kayıtlı olmayan sanal para gibi kontrolü zayıf para sistemleri ile ülkeler birbirleri elindeki para ile yeni parası değişimi zorlaştırıp ve yerini ikame ettiği parayı nasıl dolaştırılacak, uluslararası ekonomi nasıl işleyecek. Bir gün dolar kâğıt olduğu zaman doların karşılığı altın ne durumda. Yeni paraların karşılığı nedir, nasıl olacak. Elinde paraları (Doları) olanlar bir gün ne yapacak.

Bu gelişmelerle tek merkezden idare edilen bir dünyada yönetilmesi kolay itaat eden ulusal sınırların özelliğini kaybettiği yer altından ve uzaydan paslaşan merkezlerden yönetilen bir dünyaya gitmek istiyorlar. Bu gibi bir ve iki üç merkezli teoriler söyleniyor.

Bu komplo teorilerin duyduğumuz üst üste koyarak hedef insanların hedef insanların sayısını azaltmak ulusal devletleri zayıflatıp kontrol altına alma projeleri.

Ama bunların üzerinde kendilerini oynadıkları dünyayı, bunun yanında uzayda sayısını bilemediğimiz alemleri yaratan Allah var. Her şeyin yaratanı olduğuna olan vahiyle onun gönderdiğinde bu kısa hayata karşı bitmeyen ebedi hayat müjdesi var. Şeytanın ve taşeronların yaptığı bizim rabbimizin emirlerini yapmadaki eksikliğimizin imtihanıdır.

Biz kul olursak bir kuş hepsinin dersini verdiği gibi yine yapar. Denizler yarılır ordular yok olur. Yeter ki her şeyin sahibi Allah’ın ol dediğinde olduğunda bütün komplolar çöpe gidebilir. Yeter ki yaratanımıza itaat edip ondan isteyelim. İnşallah gelecek bizimdir. Her şey daha güzel olacaktır.

Burada önemli olan komplo teorilerine karşı vahyin ışığında tedbir ve hazırlıklarımızı zamanında ortaya koyabilelim. Bu imtihanı da kazanmak için Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalı, karşı çözümlerimizi uygulamaya koyabilelim.