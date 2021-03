Sembollerin Şifreleri!

Hayatımızın her alanında karşımıza bazen bildiğimiz bazen bilmediğimiz bir anlam veremediğimiz, bazen de ne olduğundan emin olamadığımız sembollerle karşılaşırız. Oysaki bu sembollerin her birinin bir anlamı, bir dili, bir dini, temsil ettiği legal veya illegal, kurumları, kuruluşları, yasal veya yasa dışı örgütleri, karanlık ve şeytani güçleri ifade eder. Yine bilerek veya bilmeyerek bu sembolleri kullanırız. Farkında olarak veya olmayarak da istemediğimiz dinlere veya yasa dışı örgütlere hizmet ederiz.

Herhangi bir yanlışa düşmemiz, istemediğimiz bir kuruluşa veya ilkel dinsel yaklaşımlara hizmet etmememiz için ne kadar dikkat etsek azdır.

Bu semboller karşımıza, son derece masum bir şekilde çıkarken, bazen de bilinçli ve anlamlı olarak karşımıza çıkarak bilinçaltımıza hitap ederler.

Bunları bazen taktığımız başörtülerde, namaz kıldığımız seccadelerde, camilerde, mescitlerde, giydiğimiz t-şhirtler de, pantolonlarda, ayakkabılarda veya markalarda, okuduğumuz kitaplarda, seyrettiğimiz dizi ve filmlerde kısacası hayatımızın her noktasında, caddelerde, sokaklarda aldığımız ürünlerde karşılaşmamız mümkün.

Bunların ortak özellikleri çoğuz kez şeytani tarikatların bilinçaltımıza işledikleri semboller şeklinde görürüz. Bu sembollerle anlatılmak istenen şey detaylarda değil bütünlüğün içinde saklıdır.

Semboller genellikle kabala ritüellerinde sıkça kullanıldığını hepimiz biliriz. Örneğin piramit sembolü ile birçok yerde karşılaşırız. Piramit enerjinin sembolüdür. Gücü ve güçlü bir enerjiyi ifade eder. Semboller bazı sapık tarikatların başvurdukları büyülerde de kullanıldığı gibi bazı madeni ve kâğıt paralarda da kullanılır.

Örneğin hepimizin merakını çeken ABD dolarındaki gizemli sembollerin birçok anlamı vardır. Dolara şöyle bir bakacak olursak üzerinde bulunan “Eplürıbus Ünum” yazısı seçilmiş halk anlamı olduğu gibi, ABD nin bütün devletleri himayesi altına alacağı anlamına da gelmektedir. Kartalın tuttuğu okların sayısının da dünyayı yöneten ailelerin sayıları olduğu iddia edilir. Üzerinde bulunan yıldızlar iç içe geçtiğinde Siyonizm’i sembolize ettiği söylenir. Doların üzerinde bulunan Romen rakamı ile belirtilen on üç sayısı ise bağımsızlık savaşı veren on üç koloniyi anlattığı, 1776 sayısının İllimünatinin kuruluşunu, piramit üzerindeki gözün yahovanın her şeyi gördüğünü sembolize etmek için kullanıldığı ifada edilir.

İlluminatinin sembollerine baktığımızda ABD dolarının üzerinde bulunan sembollerle aynı olduğunu görürüz. Yine bu örgütün aydınlatıcı olarak algılayıp kullandığı en büyük sembolünün güneş olduğu da bir gerçektir.

Yine İlluminatının sembolleri arasında, İsrail’in köşeli yıldızı, Satanizmin kullandığı yıldız içinde şeytan figürü, masonların kullandığı gönye ve pergel ve sıkça gördüğümüz kuru kafa belli başlı sembolleridir.

Ve tabi ki her yerde gördüğümüz, her fırsatta kullanılan HAÇ…

Dünya egemenliği, dünya hâkimiyeti, insanlığın köleleştirilmesi, tam ve tek hakim güç olma hayali, gücün üzerinde güç olma ideali, tarikatların ve örgütlerin evrensel mesaj verdikleri sembollerle her zaman karşılaşmamız mümkün.

Gerek Hıristiyanlığa gerekse karanlık güçlerin, karanlık hayallerine hizmet etmemek adına kullandığımız figürlere, sembollere son derece dikkat etmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu sembolleri yukarıda ifade ettiğimiz gibi bazen fark ederiz bazen de hiç fark etmeyiz bazen de, “Amaaan ne var bunda bir şey olmaz” diyerek hafife almamız kime nasıl hizmet etiğimizi bilmediğimizin ifadesidir.

Özellikle hanımlarımız bu tip konularda daha dikkatli olmaları gerekir. Taktıkları kolyelerde, kullandıkları eşarplarda, giydikleri kıyafetlerde mutlaka bahsettiğimiz sembollerle karşılaşacaklardır. Karanlık güçlerin ve örgütlerin istediklerini yapmalarına izin vermemek adına gereğini yapmaları yani çok dikkatli ve titiz olmaları gerekir.

Her sembolün bir anlamı bir şifresi olduğu unutulmamalı.

Konu uzun ve derin. Elbette bir makale ile tehlikenin boyutlarını anlatmak mümkün değildir.

Bütün vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine gönülden inanıyoruz.

Selam ve dua ile…

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı