Hediye yerine fidan dikilsin

Sevgili okurlar hepiniz bilirsiniz ki, bürokraside sık sık görev değişiklikleri yaşanmaktadır. Haliyle de birçok kurum ve kurluşta isimler sürekli değişmektedir. Burada dikkatimi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek müsteşar, büyükelçi, konsolos, vali, ataşe, kaymamakam, daire başkanı, yöneticiler olsun, gerek bu ve bunlar gibi birçok makamda olsun, yeni bir atamada hoş geldin ziyaretleri yapılıyor. Bu ziyaretlerde ise görev yerine yeni atanan kişiye çeşitli hediyeler veriliyor. Bunlara hepimiz birçok kez şahit olmuşuzdur. Bu hediyeler genelde dini figürlü ya da tarihi figürlü tablolar oluyor ama konumuz bu değil. Bir bürokratın çalışma hayatı boyunca aldığı hediyeler, eminim sayılamayacak kadar çoktur. Ziyaret edenlerin getirdiği hediyelerinde hemen hemen birbirine yakın hediyeler olduğu düşünülürse, birçoğunun gereksiz ve israf olduğunu apaçık ortada.

Bu konu hakkında naçizane bir fikir sunacağım. Bu hoş geldin hediyelerine son vererek, onun yerine bürokrat ya da kurum adına fidan bağışlanması daha uygun olur. Böylece hem hediye zahmetinden kurtulunmuş olunur, hem israfın önüne geçmiş oluruz, hem gençlerimize örnek oluruz, hem de gelecek için daha yeşil bir Türkiye bırakmış oluruz. Bunu özellikle AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi gibi siyasi partilerde kendi içlerinde uygulama kararı alırlarsa örnek teşkil ederek, buna ön ayak olmuş olurlar. Böylece hem hediye külfeti son bulmuş olur hem de etik tartışmalar son bulur. Az önce söylediğim gibi benimki sadece naçizane bir fikir…

Aspava çığırtkanlığı

Ankara denilince ilk akla gelenlerden birisi Aspava’dır. Bilirsiniz ki birçok ilçede bu adla restoranlar bulunur. Özellikle Çankaya (Kızılay-Esat) bölgesinde bulunan Aspava’ların önünden geçerken hemen önünüze bir kişi atlar ve menüyü saymaya başlar, içeri davet eder. Hatta bu restoran çalışanları son zamanlarda daha da ileri giderek neredeyse kolunuzdan tutup içeri sokmaya çalışıyorlar. Teşekkür edip geri çevirmenize rağmen, onlar ısrarla içeriye buyur etmeye devam ediyor. Hatta daha da ileri giderek, sanki pazarda mal satan esnaf gibi restoran önünde çığırtkanlık yapıyorlar. Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi buna acilen bir çözüm bulmalı. Özellikle şehir dışından Ankara’ya gelen misafirler bu olaya şahit olduğunda çok şaşırıyorlar ve rahatsız oluyorlar. Ankara gibi dünya başkentleri arasında ilk 10’a giren bir kente bunun yakışmadığını düşünüyorum. İlgililere duyurulur.

