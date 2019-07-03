Yabancılaşmadan çağdaşlaşmak

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyeleri, Edirne Belediyesi aynı şekilde Çanakkale Belediyesi; Fethiye, Datça Belediyeleri, Balıkesir, Eskişehir, Artvin ve Rize’den çeşitli ilçe belediyeleri 30 Haziran tarihinde eşcinsellerin onur haftasını, attıkları destek tweetleri ile kutladılar. Sağ seçmene göz kırpan bazı CHP’li belediyelerin seçimden sonra eşcinsellere bu desteği, siyasetin ne kadar iğrenç ve mide bulandırıcı olduğunu hepimize bir kere daha göstermiştir.

Siyasal İslâm’ın dinin içini boşaltmaya cüreti bizi tiksindirirken, muhafazakâr seçmene göz kırpan sol da yine gerçek yüzünü göstermiştir. Çağdaşlık maskesi altında ahlaksızlığın, fuhşun şakşakçılığını yapan zihniyet; size Allah için buğzediyoruz! Türk elinde züppeliğin ne lüzumu var? Kalbiniz ‘’Batı, Batı!’’ diye atarken neden yüzünüz şu halka ‘’Anadolu, Anadolu!’’ diye gülümsüyor.

Milletimize sormak lâzım; dininden, kültüründen ödün vere vere bugüne gelen siyasal İslâm’a mı; kültürüne, dinine saygısız sevgisiz zihniyete mi teslim olacağız! Bizi ikisi arasında tercihe mahkûm etmeye çalışan sisteme de Allah için buğzediyoruz! Davacıyız! Vallahi davacıyız! Anadolu adını şapırdana şapırdana bu millete haykıranlar! Duyun! Kamera önünde Kur’an okuyup O’nun hükümlerine rıza göstermeyenler! Davacıyız!

Bu topraklara yabancılaştığınız yetmedi, bu toprakları yabancılaştırdınız! Dinine, töresine, kültürüne yabancılaştırdınız! Kiminiz bu değerleri sattınız. Kiminiz reddettiniz. Özümüze, kültürümüze, dinimize yabancılaşmadan çağdaşlaşamaz mıydık? Çağdaşlaşmamıza bunlar mı engeldi? Kiminiz İslâm’a kilise gözüyle baktı kiminiz menfaatleri için kullanmaya kalktı!

Dine cephe almadan medeni olunamayacağını sanmak bir Avrupa düşünce modeli ve özentiliğidir! İslam'ın çağrısı cihanşümuldür! Müslüman Türk evlâdı çağın gözüyle İslâm’a bakmaz, İslâm’ın gözüyle çağa bakar!

Bu ağzıma alamayacağım değişik tiplemelere, Yüce Rabb’imizin musibetlerle kahrettiği, Lût kavminin çocuklarıyız diyenlere nasıl taraftar olunur? Bu bir akıl tutulmasıdır. Ahlaksızlığın, fuhşun ve maneviyatsızlığın kol gezdiği şu çağa ayak uydurmak buysa biz çağ dışında kalmayı kabul ediyoruz. Türk gençliğine açık çağrımızdır; sizin istikbaliniz ne sistemin ne partilerin elindedir. Suni gündemlere, edebsizlere, çirkef siyasete teslim olmayın. Leş kokanlarla değil, gül kokanlarla beraber olun. Bizim yolumuz fikir yolu olmalıdır.

Kendimizi Seyyid Ahmet Arvasi ve benzeri yakın tarihimizin gözde fikir adamlarının eserleri ile nefsin terbiyesi meşgalesi ile geliştirmeliyiz. Ancak bu yolla sistemin çarklarını bir gün kırabileceğimize inanıyoruz. Sizleri hak ve hakikat yoluna Allah yoluna davet ediyoruz. Ahmet Er amca şöyle demişti; “Mayası ilahi rıza teknesinde tutulan, hamuru tekbirlerle yoğrulan, Türk - İslâm Medeniyetinin öncüleri, Kalbi selim, Lisan-ı Sadık, Ahlak-ı Müstakim siz aşk ve Gönül Erleri Büyük Türk Milleti... Vahyin ve aşkın nurundan yoksun bir akıl ile ortaya koydukları felsefelerin karanlığında zulmün, köleliğin, bunalımın, kin ve nefretin, ağlarına düşen insanlık çığlıklar içinde sizleri bekliyor.

Tiksinç zihniyetlere, sistemin piyonlarına ve değerlerimizin içini boşaltmaya çalışanlara karşı İNADINA TÜRK'ÜN İSLÂM ÜLKÜSÜ! Biz “yabancılaşmadan çağdaşlaşmayı” Türk’ün İslâm ülküsünde görüyoruz!

