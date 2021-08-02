Henry Onyekuru Olympiakos'a transfer oldu

Yunan takımı, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Yunan takımının resmi internet sayfasından duyurduğu transfer açıklamasında, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

2025 yılına kadar Olympiakos forması giyecek olan Onyekuru, Nijerya Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.