  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
» »

HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı

HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı
Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı
Loto vurdu arazi aldı, arazide define buldu
Loto vurdu arazi aldı, arazide define buldu
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı
Ay-yıldızlı elmalara talep çok
Ay-yıldızlı elmalara talep çok
Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
Motosiklet süren köpek kamerada
Motosiklet süren köpek kamerada
Son Eklenen Videolar
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı
Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Loto vurdu arazi aldı, arazide define buldu
Loto vurdu arazi aldı, arazide define buldu
Annesinin ilk kez sesini duyan işitme engelli bebeğin o anları
Annesinin ilk kez sesini duyan işitme engelli bebeğin o anları
Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift
Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti